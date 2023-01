Ucraina | Crosetto al Gruppo di Contatto “Impegno comune per sostegno”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) RAMSTEIN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa Guido, oggi a Ramstein, in Germania, ha partecipato alla riunione deldiper la difesa dell'(Ukraine Defense Contact Group).Durante la riunione gli oltre 40 Paesi, della NATO, dell'Unione Europea e anche extra-europei, si sono confrontati sull'evoluzione del conflitto in atto e sulle nuove e imminenti esigenze per le quali gli Alleati hanno dimostrato ferma determinazione nel continuare a sostenere la resistenzacontro l'aggressione russa.Tutti i partecipanti hanno, infatti, confermato il pienoal popolo ucraino che sta combattendo a difesa della propria sovranità e dei valori democratici dell'Occidente.“Ogni giorno è importante per risolvere la crisi in atto. Ci aspettiamo ...

... perchè ha rispettato gli impegni presi e ha dato un aiuto determinante all'. Così, a Rainews, il Ministro della Difesa Guido, alla base tedesca di Ramstein, dove si sta svolgendo la ...Colloquio trae Austin: qual è il piano dell'Italia in'Ogni giorno è importante per risolvere la crisi in atto. Ci aspettiamo nelle prossime settimane un inasprimento della guerra ... Ucraina, Usa: 'Momento decisivo per Kiev e per tutto il mondo'. Crosetto: 'L'Italia farà la sua parte' Ogni nazione contribuirà con materiale militare (batterie antimissili e mezzi terrestri) per aiutare la difesa ucraina a fronteggiare il ..."L'Italia farà la sua parte": il ministro della Difesa Guido Crosetto, oggi a Ramstein, in Germania, ha partecipato alla ...