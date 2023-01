(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno designato l’di mercenari russa,Group, come “transnazionale”. Lo ha annunciato oggi il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della, John Kirby, precisando che questo permetterà al dipartimento di Tesoro di imporre nuove sanzioni al gruppo ed ai suoi alleati globali. “Si tratta di un’che ha commesso molti gravi crimini” ha detto ancora Kirby ricordando che Vladimir Putin si affida sempre di più a questo esercito di mercenari – circa 50mila in, 10mila contractor e 40mila reclutati nelle prigioni – che sta facendo concorrenza all’esercito regolare russo. La decisione della...

Adnkronos

... con Israele come partner, usando la guerra ine la Russia come scusa. Biden e il ... Ciononostante, ci si chiede quanto di questo atteggiamento dellaBianca sia reale e quanto falso. Dal ...... davanti all'attacco all'sferrato dalla Russia , se allaBianca, invece del democratico Joe Biden, ci fosse stato un repubblicano isolazionista come Donald Trump. Lo ha sottolineato l' ... Ucraina, Casa Bianca: "Wagner organizzazione criminale" Dal vertice di Ramstein tra i Paesi che sostengono militarmente l’Ucraina nessuna decisione sui Leopard tedeschi fortemente chiesti da Kiev ...(Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno designato l'organizzazione di mercenari russa, Wagner Group, come "organizzazione criminale transnazionale". Lo ha annunciato oggi il portavoce del Consiglio di Sic ...