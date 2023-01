Ucraina | ambasciatore Russia in Usa | “Mai minacciato ricorso a nucleare”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) –al? Mai. L’dellanegli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ha assicurato che nessuna autorità del Paese hadi usare armi nucleari. “Francamente, abbiamo smesso da tempo di essere sorpresi dalle accuse infondate e irresponsabili secondo cui il nostro paese avrebbedi usare armi nucleari. Nessuno nella leadership politica e militare russa ha mai parlato in questo modo”, ha dichiarato Antonov. Secondo il diplomatico russo, Washington ha scatenato una guerra ibrida a tutto campo contro Mosca: “Stanno approfittando dei partner della Nato” per “costringere” i Paesi ad investire denaro in finanziamenti militari, ha sostenuto. “L’industria della difesa non ha visto così tanti soldi nemmeno durante ...

