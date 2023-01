Ucraina | ambasciata Russia a Roma | “Distrutto veicolo mandato da Italia”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Uncorazzato dell’esercito ucraino ‘Iveco Lmv 4×4’ di fabbricazionena che è statodurante l’operazione militare speciale. La sorte dei mezzi militari trasferiti al regime di Kiev è prevedibile e poco invidiabile”. Lo scrive in un post su Facebook l’russa a, pubblicando le immagini di un blindato. Ieri, sempre su Facebook. l’russa aveva pubblicato invece foto dei missili anticarro ‘Milan’ di fabbricazionena “catturati al nemico” e che ora “aiutano i difensori della Repubblica Popolare di Donetsk a combattere i neonazisti ucraini”, sottolineando che “almeno quest’arma è in buone mani”. “Nel frattempo, secondo i dati dell’Europol, molte armi della Nato, fornite al ...

Il Tempo

... noto come 'Lince', è stato distrutto durante 'l'operazione militare speciale' in. Lo riferisce su Facebook l'russa in Italia, pubblicando quattro fotografie del mezzo che sarebbe ......- La caduta di Kherson - Il ruolo dei partigiani Longform - La battaglia sul Dnipro - Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto- Russia Punti chiave 17:13 L'... Ucraina, l'Ambasciata russa: "Catturati i missili italiani Milan". Il risvolto drammatico “I post pubblicati oggi sui profili social dell’Ambasciata russa in Italia non fanno altro che riprendere vecchi fermoimmagine di un video datato giugno 2022 e rappresentano solo l’ennesimo tentativo ...Nello scontro tra Russia e Occidente si apre un nuovo capitolo. Questa volta lo scontro è tra ambasciata russa e Italia. Sull'account ...