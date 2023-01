Ucraina | a Ramstein si parla solo di armi e guerra

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si è aperto oggi, nella base americana di, in Germania, l’ottavo incontro del gruppo di contatto per l’a guida Usa, che raccoglie circa 50 Paesi, tra alleati Nato e altri partner. Nella base Usa disi è aperto oggi l’ottavo incontro del gruppo di contatto per l’A rappresentare Washington c’è il segretario della Difesa, Lloyd Austin. La lega per l’discuterà del nuovo pacchetto di aiuti militari da destinare a Kiev, in vista della probabile offensiva russa della primavera. Una gruppo di nove Paesi europei – Estonia, Regno Unito, Polonia, Lettonia, Lituania, Danimarca, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Slovacchia – hanno emesso ieri un comunicato congiunto in cui si dicono disposti a fornire all’mezzi pesanti, inclusi i carri armati. La ...

- 'Non bisogna cedere' dice il segretario della Difesa americano Austin mentre Zelenski chiede di fare presto e spinge per avere i Leopard, i carri da combattimento tedeschi che secondo Kiev ...Carri armati . E subito. Si riunisce il gruppo di contatto per l'a guida Usa presso la base diin Germania e la pressione aumenta sempre di più su Berlino, che frena sulla consegna dei Leopard 2. Tanto che la Polonia ha minacciato l'impensabile: ... Ucraina, a Ramstein vertice per nuove armi a Kiev. Zelensky: "Russia deve perdere" ora gli americani sono tornati a dire che la Crimea è Ucraina e che dunque anche quella dovrà tornare a Kiev. Questo è il dato centrale. Gli Usa premono sugli alleati occidentali, soprattutto sulla ...Un’allerta aerea è stata annunciata in Ucraina, dopo il decollo in Bielorussia di un caccia di scorta e di un Mig. In particolare, i russi hanno fatto decollare l’aereo di tracciamento radar a lungo r ...