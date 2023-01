Tutti condannati i dirigenti (già dimessi) della Juventus. Ecco la sentenza ufficiale

Leggi su open.online

(Di venerdì 20 gennaio 2023) LaCorte federale per il processo sulle presunte plusvalenze fittizie, oltre ai 15 punti di penalizzazione alla società nel campionato in corso, prevede pesanti squalifiche per i vertici bianconeri. Inibizione di 30 mesi per Fabio Paratici, 24 mesi per Andrea Agnelli e Mauro Arrivabene, 16 per Federico Cherubini e 8 mesi per Pavel Nedved. La Corte ha avanzato anche la richiesta di estensionesanzione in ambito Uefa e Fifa. L’elenco delle persone colpite dalle inibizioni è lungo:il testo integrale. su Open Leggi anche: Plusvalenze, batosta solo per la Juve: 15 punti di penalizzazione. La Corte Figc più duraprocura La carta e la causa: Cristiano Ronaldo chiede ...