Tumori | all’Int Milano ‘Insieme contro il tempo’ Visite ginecologiche in 3 giorni

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Hai appena ricevuto una diagnosi di tumore ginecologico accertato o sospetto? Siamo qui per correre insieme a teil tempo!”. Parola dell’Istituto nazionale(Int) di, che annuncia “la prima iniziativa per aiutare le donne a giocare d’anticipo suiginecologici”. Il progetto di intitola appuntoiled è stato promosso dalla Struttura complessa di Ginecologia oncologica dell’Int. Per 2 settimane, a partire da mercoledì 25 gennaio fino a venerdì 10 febbraio, sarà possibile prenotare una visita ginecologica oncologica presso la struttura telefonando ai numeri 02-23902507 e 02-23903470 dalle 8 alle 16. Leverranno effettuate nel periodo compreso fra il 30 gennaio e il 10 febbraio, entro ...