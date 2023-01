Trovati pizzini e documenti nel bunker di Messina Denaro. Molti appunti sono in codice. C’era anche un poster de “Il padrino”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 20 gennaio 2023)e altririlevantiin uno dei rifugi di Matteo. Il tutto sempre a Campobello di Mazara, divenuto un paese simbolo dopo la cattura del boss di Cosa Nostra. La Procura, in queste ore, sta vagliando tutto ciò che è stato sequestrato.neldiIn tutto gli immobili individuati dagli investigatori e chestati posti sotto sequestroquattro: l’abitazione di via Cb 31 intestata al prestanome Andrea Bonafede usata come base; ilindividuato in via Maggiore Toselli; un terzo covo sempre nella stessa zona; e, in ultimo, la casa intestata alla madre di ...