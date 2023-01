' Troppo bella per essere assunta' | l' ex vigilessa contro il Comune Ma il giudice respinge il ricorso | ' Non ha le competenze'

AGI - Agenzia Italia

per essere un'agente di polizia E' la domanda che una ex vigilessa di Cesena , di 27 anni, ha rivolto al giudice del lavoro del tribunale di Forlì , a cui si è rivolta sentendosi ...per essere un'agente di polizia E' la domanda che una ex vigilessa di Cesena , di 27 anni, ha rivolto al giudice del lavoro del tribunale di Forlì , a cui si è rivolta sentendosi ... "Troppo bella per fare la vigilessa". Il Tribunale respinge il ricorso Troppo bella per essere un'agente di polizia E' la domanda che una ex vigilessa di Cesena, di 27 anni, ha rivolto al giudice del lavoro del tribunale di Forlì, a cui si è rivolta sentendosi ...La 27enne aveva fatto causa al Comune per discriminazione di genere: il giudice ha bocciato la richiesta di reintegro al lavoro. Troppo bella per fare la vigilessa Lei fa causa al Comune ma viene res ...