Tron 3 | l' ingaggio di Jared Leto ha spaccato in due i fan

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 20 gennaio 2023)è stato confermato come protagonista nel terzo capitolo di. Una scelta di casting che ha scatenato reazioni negative dei fan sui social. Dopo numerose speculazioni e una fase di limbo produttivo (si era parlato del progetto nel 2020)3 sarà ufficialmente realizzato e vedrànelle vesti di protagonista. Un casting che non è andato particolarmente a genio alla fanbase sui social, ancora "scottati" dall'enorme flop di Morbius. Senza dimenticare la controversa performance in Blade Runner: 2049, altro film che ha deluso le aspettative al botteghino. Non sono mancati i vari meme e tweet che hanno criticato l'attore, spiegando come si prepari a rovinare un altro franchise ben consolidato.sarà anche produttore della pellicola. Un utente è ...