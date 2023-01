Tron 3 | il casting di Jared Leto scatena proteste sui social

ComingSoon.it

La maggior parte di loro attendeva con trepidazione aggiornamenti riguardo al nuovo film della "saga" di, che dovrebbe avere il compito di far dimenticare il non eccelso: Legacy , ...... Viaggio sulla luna, Un Chien Andalou, Singing in the Rai n,, The Matrix, Terminator 2 , ... Il processo diha richiesto molto tempo', ha confessato Chazelle Margot Robbie ha sostituito all'... Il casting di Jared Leto in Tron: Ares scatena proteste sui social Jared Leto è stato confermato come protagonista nel terzo capitolo di Tron. Una scelta di casting che ha scatenato reazioni negative dei fan sui social.Nel momento in cui è diventato ufficiale che Tron: Ares si farà e che il protagonista sarà Jared Leto, il popolo di Internet ha manifestato la propria disaffezione per l’attore, che ha smesso di esser ...