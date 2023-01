Treni | perché ci sono ritardi in Lombardia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Una manovra di un convoglio di Trenord ha provocato danni alle linee elettriche in Stazione centrale a Milano, causando ripercussioni sulle linee regionali e nazionali per chi viaggia verso il capoluogo lombardo

Fanpage.it

... con due gare avviate ed entrambe andate deserteprezzi non adeguati al mercato. Abbiamo ... In linea duedi due vetture ciascuno con capacità massima di 300 passeggeri. In media utilizzano ...... "Fontana chiedeva pubblicamente ai pendolari di avere pazienzastava lavorando per ... oggi è del 77%, allora venivano soppressi 33al giorno e oggi sono 54. L'omologa di Trenord per l'... Perché alcuni treni sono stati cancellati o arrivano in ritardo a Milano