Treni | disagi tra Torre del Lago e Viareggio | corse cancellate e ritardi - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Il macchinista di un treno ha fermato il convoglio sulla linea Tirrenica dopo aver avvistato una persona che camminava lungo i ...L'incidente ha causato notevolialla circolazione dei, con ritardi fino a due ore e cancellazione di corse. In particolare isulla tratta Torino - Roma non arrivano a Milano ... Treni, disagi tra Torre del Lago e Viareggio: corse cancellate e ritardi Ritardi e cancellazioni per la circolazione ferroviaria di Milano dopo che un treno regionale di Trenord in manovra, senza passeggeri a bordo, ha superato un ...Alcuni treni sono stati cancellati e altri hanno subito variazioni e ritardi a causa di un incidente in Stazione Centrale a Milano ...