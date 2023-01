Travaglio | ancora fango su Nordio | ha criticato la cattura di Messina Denaro Ma è falso

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Non si placa la furia di Marcocontro il ministro della Giustizia Carlo. E non poteva essere altrimenti visto che ciclicamente la stessa ondata di discredito colpisce tutti coloro che intendono riformare il sistema giustizia. Del resto il Guardasigilli ha da parte sua accettato la sfida con quella sua frase enunciata nell’aula della Camera: “Il Parlamento non sia supino ai pm”. Frase che ha inasprito il conflitto anche se in realtà si trattava solo di un richiamo alla divisione dei poteri che dovrebbe essere da tutti apprezzato. La petizione lanciata dal Fatto controE così oggi il foglio più giustizialista che c’è, cioè Il Fatto, lancia una petizione per chiedere ai presidenti della Repubblica e del Consiglio di portare alle dimissioni il Guardasigilli. Le colpe disono espresse nel ...

