Globalist.it

" I tecnici di Rfi sono al lavoro, ma la circolazione resterà perturbatale prossime ore ", è ... A quanto pare si sarebbedell'errore umano di un macchinista, che fortunatamente non è ...Si è, fanno sapere fonti delle Ferrivie dello Stato, dell'errore umano di un macchinista. La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata nel nodo di Milano "effetto di un treno ... Trattato per la proibizione delle armi nucleari: la guerra in Ucraina lo rende più attuale provocando danni alla linea elettrica e causando rallentamenti, con ritardi fino a due ore e cancellazioni. Si è trattato, fanno sapere fonti aziendali, dell’errore umano di un macchinista.MILANO - Ormai la sfida è lanciata: le navi da crociera dovranno navigare a impatto zero sull’ambiente. Msc Crociere ci crede e già nella nuova ammiraglia in ...