Trasporti | Fita | no alle discriminazioni per i veicoli pesanti sulla Fi-Pi-Li

(Di venerdì 20 gennaio 2023) ROMA – Un provvedimento discriminante che potrebbe anche rappresentare un pessimo esempio per altre amministrazioni regionali. A insorgere contro la decisione della regione Toscana di introdurre un pedaggio riservato agli autostrada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno è CNA. A scatenare le proteste della categoria è stato l’annuncio ufficiale della partenza dell’iter per la nascita della società Toscana Strade che avrà fra i suoi compiti appunto quello di riscuotere i pedaggiFirenze-Pisa-Livorno. “Una scelta politica incomprensibile – si legge in una nota – che prende di mira una categoria senz’averla coinvolta preliminarmente estendendo oltre tutto indiscriminatamente a ogni genere di autoveicolo pesante la cosiddetta tassa d’usura, prevista dall’articolo 18 ...

