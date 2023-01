Tragica scoperta a Roma | madre e figlia trovate morte in casa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Non le sentiva da qualche giorno, era sempre più preoccupato: nessuna risposta al telefono, quei messaggi non letti. E così ha scelto l’unica strada che gli sembrava percorribile: avvisare le forze dell’ordine. Ma non poteva certo pensare che suae sua sorella erano sì in, ma senza vita, forse ormai da giorni. La drammaticaieri pomeriggio a, in un appartamento in via Giulio Salvadori, in zona Monte Mario: è qui che intorno alle 17.15 è arrivata la segnalazione al 112, che ha poi inviato una volante sul posto. La drammaticaa Monte Mario Quando gli agenti di Polizia, insieme ai vigili del fuoco e al personale sanitario del 118, sono arrivati sul posto, si sono trovati di fronte a una scena terribile: le due donne erano insieme, ma. I loro cuori ...