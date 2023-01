Tragedia negli USA | ex Tottenham muore a 25 anni

Leggi su zon

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Lutto nel calcio: è morto a 25il difensore Anton Walkes, militante nel Charlotte FC, squadra della Mls. A dare la triste notizia è proprio il club americano. Dalle prime indiscrezioni venute alla luce, Walkes sarebbe stato trovato privo di sensi dai vigili del fuoco di Miami alle 15 (ora locale) in seguito a uno scontro tra due barche. Il direttore sportivo del Charlotte, Zoran Krneta, ha così commentato la tragica notizia: “Siamo addolorati per la perdita di Anton, un padre davvero incredibile, una persona amorevole e un essere umano eccezionale. Anton ha incarnato ciò che significa far parte del Charlotte Football Club e tutta la nostra comunità è in lutto per questa“. Walkes, un passato nelWalkes nasce a Londra nel 1997 e cresce calcisticamente nel. Il difensore ha però ...