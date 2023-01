Traffico Roma del 20-01-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondisostenuto sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata esterna tra laFiumicino la Casilina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana Salaria è più avanti tra Nomentana Prenestina & via Appia coda in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale est Raccordo Anulare e sullaFiumicino da via della Magliana a raccordo anulare in direzione dell’aeroporto ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni ricordiamo che all’interno della galleria Fleming si transita su carreggiata è ridotta altri file in carreggiata opposta sulla tangenziale da viale Castrense al tratto Urbano della ...