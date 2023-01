Traffico Roma del 20-01-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 gennaio 2023) LuceverdeBen ritrovati in studio Tiziana rimondie code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina è in carreggiata interna tra Cassia bis vuoi entrare e più avanti tra Nomentana e Prenestina Code in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale est al Raccordo Anulare incidente su via Trionfale Ci sono rallentamenti è all’altezza di via Floridiana mentre proseguono i lavori di potatura in via Nomentana chiusa la carreggiata laterale tra viale Regina Margherita e Porta Pia possibili ripercussioni sulle strade adiacenti e su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni ricordiamo che all’interno della galleria Fleming si transita su ...