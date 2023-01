Traffico Roma del 20-01-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio in redazione Massimo peschi momento di pausa per ilnella capitale solo sulla Cassia Veientana ci sono difficoltà per uscire daa seguito di un incidente Ci sono code tra i raccordo e Castel de’ ceveri sul resto del territorio non si rilevano difficoltà sempre possibili comunque con l’aumento delle code sulla tangenziale est lungo via Foro Italico all’altezza di Corso di Francia verso la via Salaria per i lavori nella galleria Fleming intanto proseguono i lavori di potatura in via Nomentana la strada quindi è chiusa tra viale Regina Margherita e Porta Pia possibili anche in questo caso le ripercussioni alsulle strade adiacenti dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it servizio a cura della c e della ...