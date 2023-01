Traffico Roma del 20-01-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 gennaio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità sulla Cassia Veientana ci sono ancora difficoltà a uscire daa seguito di un incidente si sta infatti in coda tra i raccordo e Castel de’ ceveri altro incidente in via Casal del Marmo la strada è il momento chiusa nelle due direzioni per consentire il recupero dei veicoli tra via Usseglio e via Monte del Marmo code per lavori poi sulla tangenziale est lungo via del Foro Italico all’altezza di Corso di Francia verso la Salaria per il restringimento della gente nella galleria Fleming intanto proseguono i lavori di potatura in via Nomentana la strada quindi è chiusa tra viale Regina Margherita e Porta Pia ripercussioni naturalmente sulle strade adiacenti Per quanto riguarda il trasporto pubblico il venerdì e il sabato lei metropolitane ABB uno e ci seguono ...