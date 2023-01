Traffico Roma del 20-01-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati a seguito di un incidente Siete in coda sulla Cassia Veientana in uscita datra il raccordo e Castel dei ceveri altro incidente in via Casal del Marmo all’altezza di via Motta Visconti sulla tangenziale est lungo via del Foro Italico si incontrano brevi chiude all’altezza di Corso di Francia verso la via Salaria per il restringimento della carreggiata nella galleria Fleming disagi poi per le potature in via Nomentana la strada è chiusa tra viale Regina Margherita e Porta Pia con ripercussioni e sulle strade adiacenti mi ricordo infine che il venerdì e il sabato le metropolitane a bb1 e ci seguono l’orario prolungato con le ultime corse dai capolinea alla 1:30 di notte da ricordare poi che proprio il venerdì e il sabato poi lavori serali che stanno interessando la metro sono sospesi concluso il servizio della ...