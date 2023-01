Traffico Roma del 20-01-2023 ore 10 | 30

AGI - Agenzia Italia

Nel Lazio, a, è stato trovato senza vita un clochard. Il terzo nel giro di pochi giorni. Anche ... La via è stata chiusa al. Nevi e grandinate hanno imbiancato diverse regioni da Nord a ...Unaresa straordinariamente bella dal silenzio di quei giorni, in uno spazio normalmente assediato dale dal sovraffollamento, per restituire il volto vero e inossidabile alla città, ... Il miracolo del lunedì senza traffico a Roma Roma. Il traffico è di casa nella Capitale. Non c’è da meravigliarsi se di buon mattino, quando crediamo di aver fatto l’ottima pensata di partire di casa una mezz’ora prima, per non andare di fretta ...Attraverso le foto realizzate da Moreno Maggi nel 2020, l'esposizione al Vittoriano, a ingresso libero fino al 28 febbraio, restituisce una Capitale diversa da come siamo soliti percorrerla e viverla ...