Traffico Roma del 20-01-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati andiamo subito ad aggiornare la situazione Dunque sulla carreggiata interna del raccordo anulare abbiamo rallentamenti pertra la Bufalotta e la Tiburtina IQ di treno Tuscolana nella Ardeatina brevi con e anche in esterna 3 laFiumicino e la via del mare poi troviamo coda in tangenziale est tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi direzione ed ancora all’altezza di Corso di Francia verso la Salaria per i lavori nella galleria Fleming auto in fila poi per entrare vincite sulla via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti sulla Salaria motorizzazione civile sulla via Appia 3 a via dei Laghi e via delle Capannelle sulla via Aurelia tra il raccordo è Piazza Irnerio è ancora sulla via Ardeatina tra il divino amore e via di torricola code anche salutato Urbano della A24 verso ...