Trafficanti come “beneficiari” | ecco gli atti del processo a Trapani contro tre Ong

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Roma, 20 gen – “L’vità di pattugliamento delle acque appena esterne a quelle territoriali libiche svolta tra il 2016 ed il 2017 dalle Ong è diventata fattore di ‘attrazione’ per i migranti. Tale “pull factor”, che astrattamente ed in assenza di altri fattori non costituirebbe motivo di censura, assumeva invece assoluto rilievo laddove tale presenza era preceduta da forme variegate di appuntamento in specifiche zone o punti del mare, poiché i gruppi criminali tendevano a concentrare le partenze dalla costa in periodi in cui gli assetti navali erano presenti, massimizzando in tal modo il risultato connesso alla certezza del trasporto in Italia di tutti i gruppi di migranti”, così si legge nella premessa deglidellanei confronti di 21 membri di tre Ong, Medici senza Frontiere, Save the ...