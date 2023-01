TOTY Fifa 23 | scopri la Squadra dell’anno!

Leggi su imiglioridififa

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ci siamo! E’ arrivato il momento di conoscere i giocatori che faranno parte deldi23, il Team of the Year, ossia ladell’anno, uno degli eventi più attesi diUltimate Team. Manca ancora una comunicazione ufficiale ma, stando ai rumors che circolano idovrebbero arrivare su23 a partire da venerdì 20 gennaio Annunciato ildi23! Giovedì 19 gennaio è stato annunciato ildi23! As chosen by you.Presenting the #23 Team of the Year #pic.twitter.com/xGfMKsJCUP— EA SPORTS(@EASPORTS) January 19, 2023 • Messi 98 • Mbappe 97 • Benzema 97 • De Bruyne 97 • ...