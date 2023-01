Tottenham | obiettivo Oblak per sostituire Lloris

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ilha individuato in Janil sostituto di Hugoper la porta. Tutti i dettagli sulla trattativa Secondo quanto riportato da The Evening Standard, ilsarebbe alla ricerca di un portiere perHugo. Il portiere francese non è infatti stato impeccabile nelle ultime partite. Per sostituirlo l’è Jandell’Atletico Madrid. Gli Spurs avranno però bisogno di un’offerta importante per convincere il club di Simeone a privarsi di uno dei migliori portieri del Mondo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... ilsarebbe alla ricerca di un portiere per sostituire Hugo Lloris. Il portiere francese non è infatti stato impeccabile nelle ultime partite. Per sostituirlo l'è Jan ...Antonio Conte , tecnico del, ha parlato al termine del match contro il Manchester City, perso per 4 - 2 nonostante i ... tuttavia so bene qual è il mioe sto facendo il massimo ... Milan, esami positivi per Maignan: l'obiettivo è il Tottenham - Sportmediaset Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport sul rientro del francese: “Se tutto filerà liscio come sperano in casa Milan, a parare contro il Tottenham ... propedeutico al rientro in campo, con ...Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato al termine del match contro il Manchester City, perso per 4-2 nonostante i due gol di vantaggio all'intervallo.