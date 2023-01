Tottenham | Lucas Moura proposto in Premier

Sportitalia

Commenta per primo Il destino diMoura appare sempre più lontano dal. Il giocatore brasiliano non rinnoverà con gli Spurs e con ogni probabilità sarà lasciato libero di partire a fine stagione . Lo ha confermato lo ...Commenta per primoMoura va sempre più verso il divorzio con il. Come riporta The Athletic , il giocatore brasiliano lascerà gli Spurs a fine stagione, dopo la decisione presa dalla società di non ... Tottenham, Lucas Moura andrà in scadenza di contratto STREAM LIVE MANCHESTER CITY v TOTTENHAM FULL MATCH REPLAY STREAM – LINK Antonio Conte’s Tottenham are really struggling for confidence and after their defeat at home against north London rivals ...Manchester City look to get their Premier League title charge back on track as they host Tottenham at the Etihad tonight. Pep Guardiola’s side are eight points behind Arsenal after a defeat to ...