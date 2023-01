Tottenham | Conte | “Futuro? Ne parleremo al momento opportuno”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Antonio, tecnico del, ha parlato al termine del match contro il Manchester City, perso per 4-2 nonostante i due gol di vantaggio all’intervallo. L’allenatore italiano si è soffermato soprattutto sul proprio: “Alse ne parlerà. La mia frustrazione rischia di crescere se penso di fare come con Juventus e Inter, tuttavia so bene qual è il mio obiettivo e sto facendo il massimo perché la squadra e il club migliorino grazie alla mia visione. Quando sarà il tempo, cercherò di prendere le decisioni migliori per me e la mia famiglia“. SportFace.

Lo ha dichiarato Antonio, il cuiè uscito sconfitto dal match con il Manchester City per 4 - 2. Il riferimento è alle persone care al tecnico ex Juve recentemente scomparse: il ...E per ilnon c'è pace.alla vigilia aveva sottolineato il peso della lontananza dalla famiglia, rimasta in Italia e come la scomparsa di tre amici come Ventrone , Mihajlvovic e Vialli ... Conte nervoso, altra stoccata al Tottenham: 'Qui una brutta abitudine che in Italia non c'è'