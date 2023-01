Tottenham ancora ko | Conte | 'Frustrato? Se fossi alla Juve o all'Inter' VIDEO

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Antoniola prende con filosofia. L'allenatore italiano delha dichiarato in conferenza stampa dopo la sconfitta in rimonta...

Sportitalia

Ilci prova Fabio Paratici è da sempre un grande estimatore di Zaniolo, giocatore che aveva inserito tra i possibili obiettivi quando eradirettore sportivo della Juventus . E ora ...Il City rinasce, ilcade. È il verdetto del 4 - 2 di Etihad, una clamorosa prova di forza nella ripresa degli uomini di Guardiola dopo che gli Spurs avevano chiuso il primo tempo avanti 2 - 0. I fischi ... L'Apertura di Star Sport: "Tottenham, Lloris sbaglia ancora" Nicolò Zaniolo è in vendita. Anzi in svendita, proprio nel periodo invernale dedicato ai saldi. Il clamoroso scenario ha preso corpo nelle ultime ore, seguendo un percorso condiviso tra le parti. All’ ...Notizie scioccanti dagli Stati Uniti. L'ex talento del Tottenham Anton Walks muore in un terribile incidente in barca al largo della costa della Florida ...