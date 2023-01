Torlizzi | «Più che il calo bollette i prezzi di oggi aiutano lo stoccaggio del gas»

Leggi su panorama

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ilcostante del prezzo del gas fa tirare un sospiro di sollievo a imprese e famiglie. Ma attenzione ad abbassare la guardia. «Lecaleranno già da febbraio, ma è ingenuo pensare che il peggio sia passato e la strada sia in discesa», avverte Gianclaudioco-fondatore di T-Commodity. Nella seduta di ieri (19 gennaio) il valore del combustibile era poco sopra i 60 euro per Megawattora e le previsioni evidenziano una media nei prossimi mesi intorno ai 70 euro al megawattora. «Il motivo per cui il gas sta scendendo è ascrivibile innanzitutto a un fattore legato al meteo, le temperature stagionali molto più alte della media ha contribuito a rallentare i consumi. – spiega– A questo si accompagna una condizione di rallentamento del comparto manufatturiero (che già stava emergendo nel quarto ...