Torino | Juric | “Con Cairo abbiamo fatto il punto della situazione Rinnovo? Non è una priorità”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il tecnico del, Ivanha presentato in conferenza stampa la sfida in programma domani al Franchi. “La Fiorentina ha 20 giocatori di grande livello, è una grandissima squadra con un grande allenatore, apprezzo molto Italiano. Stiamo recuperando dalla stanchezza mentale mostrata contro lo Spezia, doveconcesso ripartenze che di solito non concediamo. Ci mancava un po’ tutto. E’ comprensibile, poteva finire diversamente. Domani metterò in campo l’undici migliore. Schuurs penso che non recuperi, così come Lukic è fuori e spero di averlo già per l’Empoli, Aina e Pellegri si avvicinano, per Lazaro il percorso è più lungo”. Sull’incontro con il Presidenteha raccontato: “E’ stato bello confrontarsi,il...