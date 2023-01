Todaro contro Celentano e Mattia | scoppia il caso durante le registrazioni di Amici

Leggi su biccy

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Nei giorni scorsiZenzola ha chiesto ad Alessandradi poter fare una lezione con lei. La prof ha acconsentito e ha dato diversi consigli al ragazzo: provare a ballare scalzo, togliere anelli e collane, non indossare pantaloni larghi e non guardarsi allo specchiole prove. Raimondoha scoperto dell’intra la collega e il suo allievo e non l’ha presa bene. “Il pensiero di parlarne con me ti è balenato? Nullache tu vada da lei, però hai pensato di chiedermelo? Ogni insegnante ti può dare qualcosa, non discuto questo. Perché non ne hai parlato con me? Secondo te è normale che io debba scoprirlo dalla televisione? Sono uno spettatore io? Secondo me è una mancanza di rispetto. Tu che hai un maestro dovresti parlarne prima. Ho fatto per te tante ...