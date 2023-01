Tivoli | le fiamme divorano un appartamento | coppia di anziani salvata dai Vigili del Fuoco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 gennaio 2023). Un, questa mattina, ha presoall’improvviso. Lesono velocemente avanzate all’interno della struttura e si è temuto il peggio per gli inquilini che vi si trovavano all’intero. Sì, perché lehanno preso di mira unabitato da unadi, situato al primo piano e che si trova in una palazzina del posto. Aun: all’interno dueL’innesco è avvenuto in mattinata, ma la causa rimane ancora tutte da accertare. Saranno solamente i rilievi di queste ultime ore dare una ricostruzione più precisa della catena diinnescatasi. Le operazioni sono andate avanti per diverso tempo, ...