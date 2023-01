Tiro a volo | Coppa del Mondo Rabat 2023 | dopo 100 piattelli è in testa Silvana Stanco

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Sono proseguite a(Marocco) le qualificazioni del trap femminile della prima tappa delladeldi100guida, ma anche Jessica Rossi e Giulia Grassia sono in corsa per l’accesso al Ranking Match.si riscattail 44/50 (23+21) di ieri ed oggi con un grande 49/50 (24+25) affianca al comando, con 93/100, la statunitense Rachel Leighanne Tozier. Al terzo posto, in solitaria, la turca Safiye Sariturk Temizdemir con 92, seguita al quarto posto dalla spagnola Mar Molne Magrina con 91. Quinto posto per la coppia composta dalla slovena Jasmina Macek e dall’altra iberica Noelia Pontes Villarrubia a ...