Agenzia ANSA

Un mezzo pesante che trasportava farine ha preso fuoco stamani lungo l'Autostrada A8 a Origgio (Varese). Il conducente - riferiscono i vigili del fuoco - è riuscito ad accostare in una piazzola dell'...Il conducente del pesante automezzo, che aveva effettuato undi carne a Serino ed era diretto nel Napoletano, è stato visitato sul posto dai sanitari del 118 intervenuti, e non ha subito ... Tir carico di farina prende fuoco sull'autostrada A8 - Lombardia Un mezzo pesante che trasportava farine ha preso fuoco stamani lungo l'Autostrada A8 a Origgio (Varese). Il conducente - riferiscono i vigili del fuoco - è riuscito ad accostare in una piazzola dell'a ...Il conducente si è accorto del fumo, è riuscito ad accostare in una piazzola e a sganciare la motrice. Il carico è stato completamente distrutto dalle fiamme: alta colonna di fumo e problemi alla circ ...