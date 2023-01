Ti consiglio 5 libri da avere in libreria

Leggi su appuntidizelda

(Di venerdì 20 gennaio 2023) E’ da un po’ che non mi leggete. Sono gli ultimi momenti per la fine del mio percorso universitario qui a Genova e un’insieme di cose che si sono accumulate. Quindi e che ho adocchiato durante il mio ultimo viaggetto super veloce per qualche controllino qua e lì. Gli assalti alle panetterie – Haruki Murakami Un gruppo di giovani male in arnese è cosi affamato da decidere di ricorrere agli estremi rimedi: rapinare una panetteria. Non per il denaro, ma per il pane. Quando arrivano però nel negozio scelto “per il colpo” hanno la prima di molte sorprese. Il panettiere non si opporrà in nessun modo all’esproprio, anzi sarà ben felice di dare loro il pane, a patto che facciano una cosa, una cosa molto semplice per lui: ascoltare un brano di Wagner… Prosegue la “serie di fuori serie” dei racconti di Murakami illustrati da artisti italiani e internazionali. Questa volta a ...