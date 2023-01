Thor | Ragnarok | recensione del film di Taika Waititi

BadTaste.it TV

: Il trailer italiano ufficiale - HDParlando con Empire, Paul Rudd , l'interprete di Scott Lang , ha spiegato che Ant - Man and the Wasp: Quantumania s'ispira, per certi versi, a. Un'ispirazione che si configura non ... Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Pau Rudd spiega come Thor ... Il terzo capitolo di Ant-Man avvia la Fase 5 dell'universo Marvel e Paul Rudd ha svelato quale altro film dell'MCU è stato prezioso per la realizzazione di Quantumania.Quantumania star Paul Rudd has addressed his future in the Marvel Cinematic Universe beyond the upcoming threequel, while also comparing the movie to 2017's Thor: ...