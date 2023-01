The Voice Senior | Patty Capone | l’ex poliziotta nel talent show

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si allarga la grande famiglia di The, alle Blind Auditions anche Patrizia “nel. Grande successo per ildi Raiuno, The… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Libero Magazine

Programmi TV Suon Cristina abbandona il velo e cambia vita: cosa fa oggi Cristina S[...] Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto Suor Cristina Scuccia, l'ex star di[...] Ha sempre ...Scopriamo chi è Stefano Peli, l'autotrasportatore con la passione della musica che partecipa aSenior. L'edizione diSenior 2023, programma su Rai1 condotto da Antonella Clerici, ha emozionato i giudici Clementino, Loredana Bertè, Gigi d'Alessio e i Ricchi e Poveri. Tra ... The Voice Senior, si entra nel vivo: le anticipazioni del 20 gennaio “The Voice Senior”, questa sera alle 21.25 su Rai 1 torna il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese.Questa puntata sarà fondamentale per determinare il palco concorrenti dei 4 coach: si preparano le squadre che si sfideranno nel programma di Antonella Clerici.