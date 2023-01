The Voice Senior | don Bruno Maggioni | il prete canterino alla ribalta

Libero Magazine

Programmi TV Suon Cristina abbandona il velo e cambia vita: cosa fa oggi Cristina S[...] Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto Suor Cristina Scuccia, l'ex star di[...] Ha sempre ...Scopriamo chi è Stefano Peli, l'autotrasportatore con la passione della musica che partecipa aSenior. L'edizione diSenior 2023, programma su Rai1 condotto da Antonella Clerici, ha emozionato i giudici Clementino, Loredana Bertè, Gigi d'Alessio e i Ricchi e Poveri. Tra ... The Voice Senior, si entra nel vivo: le anticipazioni del 20 gennaio “The Voice Senior”, questa sera alle 21.25 su Rai 1 torna il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese.Questa puntata sarà fondamentale per determinare il palco concorrenti dei 4 coach: si preparano le squadre che si sfideranno nel programma di Antonella Clerici.