The Voice Senior |   alle 21 25 su Rai 1 | ospiti e anticipazioni della puntata

(Di venerdì 20 gennaio 2023) "The" , questa sera21.25 su Rai 1 torna il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese. Sette puntate e una new entry nel cast: i ...

Libero Magazine

... è stato il protagonista di diversi show targati Rai come Capitani Coraggiosi e C'era un ragazzo , cimentandosi poi come special coach anche nel talentof Italy . Vista questa lunghissima e ...Senior" , questa sera alle 21.25 su Rai 1 torna il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese. Sette puntate e una new entry nel cast: i Ricchi ... The Voice Senior, si entra nel vivo: le anticipazioni del 20 gennaio “The Voice Senior”, questa sera alle 21.25 su Rai 1 torna il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese.Questa puntata sarà fondamentale per determinare il palco concorrenti dei 4 coach: si preparano le squadre che si sfideranno nel programma di Antonella Clerici.