The Last of Us | scoperta l’attrice che interpreterà Abby nella stagione 2?

Attori e autori diof Us raccontano come è nata la serie, in uno speciale senza spoiler da vedere in streaming tutto d'un ...ATTENZIONE: spoiler sul primo episodio diof Us Il primo episodio diof Us è stato seguitissimo su Hbo e Hbo Max, dove va in onda negli Stati Uniti con record d ascolti (secondo miglior debutto dal 2010, dopo House of... The Last Of Us rilancia una canzone dei Depeche Mode Attori e autori di The Last of Us raccontano come è nata la serie, in uno speciale senza spoiler da vedere in streaming tutto d'un fiato.I fan di The Last of Us hanno già cominciato a riflettere sul futuro della serie HBO, individuando in un'attrice la probabile interprete del personaggio di Abby nella stagione 2.