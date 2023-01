The Last of Us | perché è l' evento televisivo del 2023

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Con un'accoglienza plebiscitaria da parte di critica e pubblico, arriva finalmente su Sky Italia e Now Theof Us, la serie più attesa dell'anno, eccellente trasposizione del videogioco Naughty Dog e nuovo esempio da seguire per gli adattamenti dei videogiochi. Ad appena due settimane del nuovo anno, arriva sul piccolo schermo una delle serie più attese del. Prodotta da HBO e creata dal Craig Mazin - già autore della splendida Chernobyl - insieme a Neil Druckmann, game designer e sceneggiatore del videogioco, Theof Us ha debuttato in esclusiva su Sky e NOW lo scorso 16 gennaio con una magnifica premiere (qui la nostra recensione). Non solo il primo e grande show di un'annata che promette qualità e diversificazione,il progetto è a tutti gli effetti il più grande...

Lo showrunner diof Us , Craig Mazin ha anticipato che vedremo tanto del passato di Ellie nelle prossime puntate della serie tv. LEGGI:of Us: l'interprete di Abby svelata da Druckmann sui social ... The Last Of Us: la canzone dei Depeche Mode usata nel primo episodio aumenta del +200% gli ascolti in streaming | TV