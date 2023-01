Tg1 | Amadeus annuncia | ' Maneskin ospiti al Festival di Sanremo 2023'

Tvblog

I Maneskin tornano come superospiti al Festival di Sanremo nella serata di giovedì 9 febbraio: l'annuncio di, ospite aldelle 20 insieme con la band - assente Ethan - che ha appena pubblicato il nuovo album Rush! e che è candidata ai Grammy Awards 2023, in programma a Los Angeles il 5 febbraio, ...'Saranno ospiti della terza serata, perchè prima saranno in America' rivelaaffiancato nello studio delproprio dagli stessi Maneskin , confermando che anche quest'anno il gruppo è pieno ... Sanremo 2023, nuovo annuncio di Amadeus al Tg1 I Maneskin a Sanremo 2023, l'annuncio di Amadeus e l'irruzione in studio al Tg1. La band romana vincitrice nel 2021 sarà tra i superospiti dell'edizione 2023 del Festival.Lo ha annunciato Amadeus assieme alla band stessa durante la trasmissione del Tg1 di questa sera. I Maneskin tornano come superospiti al Festival di Sanremo nella serata di giovedì 9 febbraio: l'annun ...