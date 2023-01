Test | Sai davvero prenderti cura di te?

Leggi su dilei

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La domanda di oggi è: saidi te? Un quesito lecito, questo, che fa capolino tra la frenesia delle giornate che viviamo, le stesse che ci costringono a trasre le cose più importanti. Non solo le relazioni con gli altri, ma anche e soprattutto quella con noi stesse. Un dialogo sincero, autentico e rivelatore che dovremmo sempre instaurare e che invece spesso non iniziamo neanche, perché siamo così travolte dal caos e dal disordine dei giorni che continuiamo a rimandare questo momento fino ad accorgerci, quando ormai è troppo tardi, che quel malessere appena accennato si è ampliamento diffuso. Dentro e fuori di noi. Eppure non dovremmo mai smettere di occuparci di noi stesse. Non solo perché le numerose evidenze scientifiche ci ricordano i benefici dellapersonale, ma anche ...