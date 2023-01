Tessera Sanitaria | verifica se devi rinnovarla subito e puoi farlo da casa

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Laè uno strumento veramente importante nella vita di tutti i giorni ed è soprattutto quando si va in farmacia o quando ci si rivolge al servizio sanitario nazionale che ladiventa veramente fondamentale. Laè un documento che tutti i cittadini devono per forza avere. Ma vediamo cosa succede per quanto concerne la scadenza e soprattutto vediamo come fare acomodamente dasenza neppure dover fare qualche fastidiosa coda.(I Love Trading)Innanzitutto è importante sottolineare come sulla parte frontale dellaci sono riportati i dati anagrafici del titolare e anche la data di scadenza. Ma una cosa molto ...