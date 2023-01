Tess Holliday parla dello stigma che si nasconde dietro una diagnosi di anoressia atipica

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 20 gennaio 2023) All’inizio di questa settimana la modella, 37 anni, ha condiviso uno spezzone della sua intervista con Today in un post su Instagram e, nella didascalia, ha scritto dell’importanza di “condividere le storie di corpi più grandi come il mio che soffrono di disturbi alimentari“. La modella plus-size americana ha sottolineato che c’è unospesso nascostoladi: “L’inclusione di ‘atipico’ è di per sé unodel peso e non amo questo termine e spero che un giorno potremo cambiarlo“, ha scritto nella didascalia la modella, che ha avuto la suanel maggio del 2021., un anno dopo la, ha scritto un saggio ...