Terzo Polo | Richetti | ' chiamo a raccolta cattolici per il nuovo partito'

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Il cattolicesimo democratico è liberale o non è. (...) Sono idemocratici a volere una Costituzione in cui lo Stato riconosce la persona. Che viene appunto prima. Lo Stato ne regola convivenza e ordinamento, non la definisce. E su questa idea di Stato che si è rotta la presenza (anche) deinel Pd". Lo scrive Matteo, capogruppo di Azione/Iv alla Camera, su HuffPost. "Il cedimento al populismo, oltre che a giustizialismo e antipolitica, è il cedimento alla concezione liberale dello Stato che da regolatore diventa attore, fino ad essere 'infilato' in autostrade, banche, Ilva e Ita". E aggiunge: "La nascita di un, annunciata a Milano pochi giorni fa da Carlo Calenda, uno spazio in cuidemocratici, liberali e ...

Il Sole 24 ORE

La supermedia delle liste approfondimento Ddl Giustizia, con aggravante mafiosa si procede d'ufficio FDI 29,6 ( - 0,7) M5S 17,5 ( - 0,1) PD 15,8 ( - 0,2) Lega 8,9 ( - 0,1)8,0 (+0,1) ...Ma in realtà perdono anche il Pd e il M5S mentre ilguadagna un decimale. Il nuovo quadro che va delineandosi lo spiega bene l'analista Lorenzo Pregliasco interrogato, venerdì 20 gennaio, ... Congresso Pd, i tifosi che non ti aspetti: Conte spera in Bonaccini, il Terzo polo in Schlein Il candidato di centrosinistra si è detto anche convinto che tanti elettori del terzo polo che hanno votato per il terzo polo e lo rivoterebbero domani mattina, alla fine mi voteranno, per far sì che ...Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Il cattolicesimo democratico è liberale o non è. (...) Sono i cattolici democratici a volere una Costituzione in cui lo Stato riconosce la persona. Che viene ...