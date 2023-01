Terzo covo di Messina Denaro | nel mirino rete di fiancheggiatori

La Repubblica

Intanto spunta ile già si cerca alacremente il quarto. 'A me pare che con questi covi stiano giocando a Monopoli:largo,stretto,delle Vittorie'. Poi c'è il capitolo in ...Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la rete che ha permesso la lunga latitanza del boss Matteo Messina Denaro. E' stato ritrovato ila Campobello di Mazara, il paese cui sono stati individuati gli altri due rifugi del capomafia. La primula rossa avrebbe trascorso parte della sua latitanza proprio nel Trapanese. Sono in ... Messina Denaro, la polizia scopre un terzo covo a Campobello abitato fino a giugno. Nell'altra casa trovati a… Salvatore Catalano è il fratello di Agostino Catalano, agente ucciso nella strage di Via d’Amelio. Vive a Campobello di Mazara, luogo in cui sono stati trovati i covi di Matteo Messina Denaro. A Fanpa ...La Procura esamina tutto il materiale recuperato dopo l'arresto tra cui due cellulari, post-it, documenti con sigle e numeri di telefono ...